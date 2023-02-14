В Воронеже измерили толщину льда на водохранилище

У мостов лучше на лед не выходить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Воронежа провели замеры толщины льда на водохранилище. И сообщили, что в среднем мороз сковал главный водоем столицы Черноземья достаточно прочно. Средняя толщина льда составила от 20 до 35 сантиметров.

Городские спасатели отметили опасные места, где все еще можно провалиться. Нельзя выходить на водохранилище у опор мостов, в районе теплоэлектроцентрали и вдоль правого берега (там, где раньше текла река Воронеж).

Карта ледового покрова на водохранилище. Фото: предоставлено пресс-службой ГО и ЧС Воронежа.

Напомним, днем 12 февраля на воронежском водохранилище под опорой Вогрэсовского моста под лед провалился снегоход. Водителю удалось самому выбраться из воды, он не пострадал.