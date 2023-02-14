В Воронеже создали интерактивную карту капремонта многоэтажек

В 2023 году в Воронежской области планируют провести капремонт в 458 многоквартирных домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцы могут ознакомиться с планами по капремонту многоэтажек в столице Черноземья на интерактивной карте. На ней отмечены дома, которые будут приводить в порядок в 2023 году. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

На карте можно найти 371 многоквартирный дом. При клике на любой из них откроется окно с перечнем работ, предусмотренных в нем на 2023 год. Для дополнительной информации можно воспользоваться строкой поиска. Увидеть интерактивную карту можно здесь.

В Фонде капремонта напомнили, что в 2023 году также будут приводить в порядок 87 домов в районах Воронежской области.

Кроме того, в рамках капремонта в 264 многоквартирных домах Воронежской области в 2023 году запланирована замена 943 лифтов.

Общая стоимость запланированных работ составит 6,6 млрд рублей. Если все пойдет по плану, то в 2023 году удастся улучшить условия проживания более 114,7 тысяч человек.