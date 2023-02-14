Полиция установила личности мужчин, разбивших машину скорой помощи под Воронежем

Правоохранители установили личности двоих мужчин, которые напали на сотрудников скорой помощи в Новоусманском районе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 14 февраля.

В данный момент полицейские поводят проверку по данному факту. Оценивается ущерб, нанесенный мужчинами автомобилю. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. То есть, грозит ли нападавшим административное или уголовное дело.

Напомним, инцидент случился 4 февраля. В Новоусманском районе бригада скорой помощи прибыла по вызову к мужчине с травмой головы. Пострадавший был пьян. Медики предложили ему лечь в стационар, а он на это стал материться и угрожать.

Медики укрылись в автомобиле. Но это не остановило пьяного пациента и его знакомого. Они разбили лобовое стекло и зеркало заднего вида.