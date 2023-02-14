Житель Воронежской области зарезал собутыльника и выбросил тело

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На скамье подсудимых скоро окажется 65-летний житель Новоусманского района, которого обвиняют в убийстве приятеля в пьяной ссоре (ч.1 ст. 105 УК РФ). СУ СКР по региону заявил о завершении расследования уголовного дела 14 февраля.

Как установило следствие, преступление было совершено в ночь с 25 на 26 октября 2022 года. Ссора между двумя собутыльниками произошла в доме, расположенном по улице Советская села Новая Усмань. Затем они подрались. В какой-то момент 65-летний хозяин взял нож и несколько раз ударил 56-летнего гостя в область туловища и головы. От полученных телесных повреждений тот скончался. Смерть его наступила в результате проникающего ранения груди с повреждением сердца.

Фото - СУ СК по региону Фото: Предоставлено "КП"

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело погибшего на автомобиле на участок местности по улице Садовая села Новая Усмань. Его нашли местные жители.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.