Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 12:58

В воронежских лесах собрали 20 тонн сосновых шишек для посадки

В этом году в нашем регионе плохой урожай
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В лесничествах области в разгаре сбор сосновых шишек для заготовки семян, которые используют для выращивания саженцев. По правилам шишки нужно собирать только в холодное время года, от этого напрямую зависит качество посадочного материала.

Однако в этом году шишки не уродились, признают эксперты. Урожай небольшой, а сами шишки маленькие, а и то - только в центральных и северных районах области.

Сейчас активный сбор шишек идет в Воронежском, Новоусманском, Давыдовском и Сомовском лесничествах, а также в Острогожском, Теллермановском, Бобровском лесничествах. На сегодня заготовлено 20 тонн. А всего предстоит собрать до конца зимы 30 тонн.

Из каждой тонны шишек получат от 10 до 15 кг семян сосны. Для посева необходимо около 200 кг семян, остальные оставят «про запас» в семенном фонде, на случай совсем неурожайных лет.