В Воронежской области разыскивают 359 человек, пропавших без вести

В 2022 году в полицию подали 3561 заявление об исчезновении жителей Воронежской области. среди них было 362 несовершеннолетних. Итогами работы по контролю за розыском пропавших людей за прошлый год поделились в прокуратуре региона.

Местонахождение 3333 лиц удалось установить, из них 323 человека не достигли 18 лет. Следователями СУ СК области возбуждено 16 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с исчезновением граждан. 9 из них прекратили, поскольку пропавшие были установлены, по остальным ведется расследование.

По итогам 2022 года с учетом прошлых лет не разыскано 359 человек, из которых 6 - несовершеннолетние. Наибольшее их число пропало людей в Коминтерновском (31), Левобережном (29), Железнодорожном (23), Советском, Лискинском (по 19), Новоусманском, Семилукском (по 15), Россошанском (14), Бобровском (13), Бутурлиновском, Новохоперском, Рамонском, Центральном (по 12) районах.

По итогам исполнения требований прокуроров установлено местонахождение 4 граждан, считавшихся без вести пропавшими.