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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:23

В Воронежской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 77%

Заболеваемость снова растет
Ирина КАЗАНИНА
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области, по данным эпидемиологов, снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю к врачам с симптомами инфекционных заболеваний обратились 19402 больных, в том числе детей до 14 лет – 8945. Это на12,8% выше уровня прошлой недели и на 77,1% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению.

Возбудителями болезней являются вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии. Доля респираторных вирусов составляет 68,6%.

Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, побольше гулять на свежем воздухе и избегать массового скопления людей. А при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.