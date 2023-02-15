В Воронежской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 77%

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области, по данным эпидемиологов, снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю к врачам с симптомами инфекционных заболеваний обратились 19402 больных, в том числе детей до 14 лет – 8945. Это на12,8% выше уровня прошлой недели и на 77,1% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению.

Возбудителями болезней являются вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии. Доля респираторных вирусов составляет 68,6%.

Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, побольше гулять на свежем воздухе и избегать массового скопления людей. А при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.