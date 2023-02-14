Под Воронежем любителя пьяной езды отправили на обязательные работы

Из архива КП Фото: из архива «КП»

Новоусманский райсуд отправил 54-летнего местного жителя, повторно попавшегося за рулем в нетрезвом виде, отправил на обязательные работы. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом рассказали в прокуратуре региона 14 февраля.

Любителя пьяной езды остановили сотрудники ГИБДД осенью 2022 года в поселке Шуберское Новоусманского района. При проверке оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В итоге нарушитель попал под уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также его лишили прав на 2 года и конфисковали принадлежащий ему автомобиль в пользу государства. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.