На 11 улицах Воронежа отключили отопление и горячую воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Железнодорожном районе Воронежа очередные коммунальные неприятности. Как сообщили в компании «Квадра», приостановлена работа котельной на Ленинском проспекте, 162к. Причина – ограничение «РВК-Воронеж» подачи воды в связи с повреждением на водопроводе.

Из-за остановки котельной в домах жителей района пропадут горячая вода и отопление. В зону коммунального бедствия, по данным «Квадры», попадают адреса:

-ул. Минская № 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

- ул. Остужева № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ;

- Ленинский проспект № 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215 ;

- ул. Переверткина № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11,12, 13,14,15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

- ул. 25 Января № 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

- № 27а по ул. Комсомольская;

- №№ 41, 41а, 43 по ул. Серафимовича;

- №№ 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а по ул. Старых Большевиков;

- № 65 по ул. Суворова;

- №№ 6, 10,16, 21 по ул. Гаршина;

- №№ 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19 по ул. Зои Космодемьянской.

Как только водоканал завершит ремонт, воронежцам вернут кипяток и тепло.

В РВК-Воронеж сообщили, что уже работают над устранением порыва на чугунном водоводе диаметром 300 мм в районе дома №156 по Ленинскому проспекту. Уже выкоали котлован и начали трехметрового участка трубопровода.

Восстановить водоснабжение котельной обещают в течение часа.