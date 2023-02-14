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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:34

Из-за гололедицы на дорогах продлили желтый уровень опасности в Воронежской области

Автомобилистам надо быть особенно осторожными
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Желтый уровень погодной опасности для Воронежской области продлили из-за гололедицы на сутки. Это следует из данных обновленной прогностической карты ЦФО.

Синоптики предупреждают: в период с 18:00 вторника, 14 февраля, и до 18:00 среды, 15 февраля, местами в регионе ожидается гололедица. Автомобилистам при этом надо быть особенно осторожными на дорогах.

Завтра, 15 февраля, в Воронеже и области ожидается небольшой снег. Ветер сменится на северный. Днем столбик термометра поднимется до -4.