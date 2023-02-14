Из-за гололедицы на дорогах продлили желтый уровень опасности в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Желтый уровень погодной опасности для Воронежской области продлили из-за гололедицы на сутки. Это следует из данных обновленной прогностической карты ЦФО.

Синоптики предупреждают: в период с 18:00 вторника, 14 февраля, и до 18:00 среды, 15 февраля, местами в регионе ожидается гололедица. Автомобилистам при этом надо быть особенно осторожными на дорогах.

Завтра, 15 февраля, в Воронеже и области ожидается небольшой снег. Ветер сменится на северный. Днем столбик термометра поднимется до -4.