Воронежцы предупреждают об открытом люке на дороге в центре города

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Опасность в виде открытого люка поджидает водителей в центре Воронежа на проезжей части улицы 9 Января в районе бизнес-центра «Этажи». Люк расположен между полосами и незаметен издалека.

Стараница сообщества "Типичный Воронеж" в "ВК"

Сообщение о ловушке один из воронежцев разместил в городской группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». На обращение оперативно отреагировали в управе Ленинского района – на место выехали сотрудники коммунальных служб и установили над люком предупреждающий блок.

Тем временем сотрудники управы направили информацию в водоканал, который является балансодержателем люка. Скорее всего, крышку украли охотники за металлом.