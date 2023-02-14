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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 11:26

В Воронеже мужчина разбил голову до крови на детской площадки

Следователи выясняют причины ужасного состояния забора возле нее
Олег КУЗНЕЦОВ
Мужчину увезли на скорой и оказали первую помощь.

Мужчину увезли на скорой и оказали первую помощь.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета будут выяснять подробности ЧП, случившегося 10 февраля в ЖК «Вега» на улице Урицкого. Мужчина, игравший со своим ребенком, в темноте ударился головой о металлические прутья поврежденного забора. При этом разбил себе голову до крови. Его семья была в шоке. Сейчас состояние мужчины в целом нормальное, но на голову пришлось наложить несколько швов.

- Наши сотрудники проводят проверку обстоятельств ЧП по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках нее проведут тщательный осмотр игровой площадки, будут опрошены мужчина и жильцы ближайших домов, представители управляющей компании. Также изучат техническую документацию. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственном комитете.