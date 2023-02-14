Беженцев из детского лагеря в Воронеже переселят в новый ПВР

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже беженцев, проживающих в детском лагере «Голубой экран» переселят в новый пункт временного размещения. Об этом стало известно по итогам еженедельной планерки в мэрии 13 февраля.

Там пояснили, что лагерь необходимо готовить к летним сменам отдыха. А беженцев (они прибыли в сентябре 2022 года из Харьковской области) переселят новый пункт временного размещения на улице Дарвина (микрорайон СХИ). В здании провели ремонт, закупили новую мебель.

В каждом из 114 двухместных номеров есть душ и туалет. Заселение больших семей будет производиться в соседние комнаты с учетом пожеланий людей. Пункт оснащен стиральными машинами, холодильниками, телевизорами и другой бытовой техникой. Уже проложены кабели телевидения и интернета.

Предполагается, что дети школьного возраста будут посещать СОШ № 20, где уже обучаются ребята из ЛНР и ДНР, прибывшие с первой волной, а доставка детей будет осуществляться школьным автобусом.