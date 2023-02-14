Мэр Вадим Кстенин: «Воронежским бюджетникам досрочно повысили зарплату»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

С 1 января 2023 года оплата труда для «неуказных» категорий воронежских бюджетников выросла на 5,5%. Досрочное увеличение согласовал губернатор области Александр Гусев. Ранее рост зарплат был намечен только на 1 октября текущего года. Об этом рассказали в городской администрации.

В соответствии с решением главы региона мэр Воронежа Вадим Кстенин 10 февраля подписал ряд нормативных актов, которые касались индексации заработной платы работников муниципальных учреждений на 5,5%. Сегодня, 14 февраля, документы официально опубликованы и вступили в силу. Решения распространяются на заработную плату, начисленную с 1 января 2023 года.

В мэрии уточнили, что повышение коснется работников учреждений социальной сферы, не попавших под «указные» категории. Это работники физической культуры и спорта, специалисты учреждений дополнительного образования и организации отдыха детей, работники централизованных бухгалтерий, учреждений культуры, муниципального архива, муниципальных учреждений в сфере информационных технологий, гражданской обороны. Кроме того, подпадут под это решение и работники муниципальных учреждений ЖКХ и благоустройства.

К слову, в прошлом году глава региона Александр Гусев принял ряд решений по поводу зарплат бюджетников. В итоге в 2022 году общее повышение составило 15%.