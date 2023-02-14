Стал известен график «моек» воронежских роддомов на 2023 год

Использовать химические средства разрешено лишь при отсутствии пациентов Фото: из архива «КП»

С 15 мая 2023 года в городских родильных домах и акушерских отделениях Воронежской области начнется период традиционных плановых дезинфекций и ремонтных работ. Для профилактики распространения вирусной и бактериальной инфекции в помещениях медучреждений проведут генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств широкого действия. Их применение разрешено проводить лишь в отсутствии пациентов. Поэтому на время «моек» родильные дома традиционно закрывают.

В этом году плановые работы пройдут в период с 15 мая по 2 октября по следующему графику:

– с 15.05.2023 по 29.05.2023 в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

– с 29.05.2023 по 13.06.2023 – БУЗ ВО «Павловская РБ»;

– с 26.06.2023 по 10.07.2023 – перинатальный центре БУЗ ВО «ВОКБ № 1» (I корпус);

– с 31.07.2023 по 14.08.2023 – БУЗ ВО «Лискинская РБ»;

– с 07.08.2023 по 21.08.2023 – родильный дом (корпус № 2) БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10»;

– с 14.08.2023 по 28.08.2023 – БУЗ ВО «Россошанская РБ»

– с 04.09.2023 по 18.09.2023 в перинатальном центре БУЗ ВО «ВОКБ № 1» (II корпус);

– с 18.09.2023 по 02.10.2023 в БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 2».