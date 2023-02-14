В Воронежской области отправили в колонию мужчину, избившего до полусмерти водителя после ДТП

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борисоглебский городской суд отправил в колонию 38-летнего местного жителя, который до полусмерти избил водителя после аварии. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе суда.

ДТП произошло в марте 2021 года в селе Макашевка. Тогда водитель Opel Astra врезался в ВАЗ-21102, припаркованный на обочине на пересечении улиц Пролетарская и Садовая. Из-за этого между водителями произошел конфликт. В итоге мужчина, чей ВАЗ просто стоял, сильно избил виновника ДТП – руками и ногами. Экспертиза показала, что он причинил виновному водителю тяжкий вред здоровью.

Борисоглебский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его отправили в колонию на три года.