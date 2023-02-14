В Воронежской области в День всех влюбленных поженятся 26 пар

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Как рассказали в Управлении ЗАГС по Воронежской области в День всех влюблённых 14 февраля зарегистрировать брак решилось всего 26 пар. Статистикой поделились в пресс-службе ведомства.

Причина тому, как считают в ЗАГСе, что 14 февраля хотя и воспринимается как праздник для пар, но в 2023 году выпал на будний день. Поэтому вторник заинтересовал немногих. 15 браков зарегистрировали в воронежском Дворце бракосочетаний. Остальные 11 пар поженились в районах области.

Впрочем, не особенно пользовалась популярностью эта дата у жителей региона и ранее. Например, в допандемийном 2020 году 14 февраля поженились 69 пар.