Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 9:45

В Воронежской области в День всех влюбленных поженятся 26 пар

14 февраля свадебного бума не случилось
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Как рассказали в Управлении ЗАГС по Воронежской области в День всех влюблённых 14 февраля зарегистрировать брак решилось всего 26 пар. Статистикой поделились в пресс-службе ведомства.

Причина тому, как считают в ЗАГСе, что 14 февраля хотя и воспринимается как праздник для пар, но в 2023 году выпал на будний день. Поэтому вторник заинтересовал немногих. 15 браков зарегистрировали в воронежском Дворце бракосочетаний. Остальные 11 пар поженились в районах области.

Впрочем, не особенно пользовалась популярностью эта дата у жителей региона и ранее. Например, в допандемийном 2020 году 14 февраля поженились 69 пар.