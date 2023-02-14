В Воронежской области бизнес-вумен отсудила у приятельницы компенсацию за три пощечины

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Конфликт двух жительниц Борисоглебска на местном рынке завершился компенсацией за три пощечины. Суд обязал обидчицу выплатить 22 700 рублей оскорбленной предпринимательнице. Об этом рассказали в суде 13 февраля.

Напомним, заявительница иска и ответчица поругались еще в мае 2020 года. После этого в отношении обидчицы полицией было заведено административное дело и ее суд оштрафовал на пять тысяч рублей. Бизнес-вумен это не удовлетворило, и она подала иск о взыскании морального вреда, оценив его в 100 тысяч рублей.

В иске она указала, что насилие в отношении нее было применено в присутствии постороннего лица. Женщина утверждает, что в связи с болевыми ощущениями, она обращалась в больницу, проходила судебно-медицинскую экспертизу, поэтому не могла полноценно заниматься предпринимательской деятельностью и зарабатывать.

Кроме 100 тысяч за моральный вред, она попросила взыскать с ответчицы 10 тысяч в качестве возмещения убытков, столько же на судебные расходы и 700 рублей за оплату госпошлины. В итоге ответчице придется выплатить 6 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 10 тысяч - в возмещение убытков, 700 рублей - в возмещение госпошлины, оплаченной при подаче иска и 6 тысяч - расходы по оплате услуг представителя за составление искового заявления.