В центре Воронежа на сутки перекрыли улицу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на сутки – с 12.00 14 февраля до 12.00 15 февраля - закрыли автомобильное движение на участке улицы Орджоникидзе. Речь идет об отрезке от пересечения с улицей Плехановской до пересечения с улицей Володарского.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, мера связана с необходимостью проведения МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» аварийно-восстановительных работ на этом участке.

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