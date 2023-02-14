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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 9:19

Жителям воронежского микрорайона вернули воду после ликвидации аварии

Работы на улице Минской завершились глубокой ночью
Ирина КАЗАНИНА
Фото РВК-Воронеж

Фото РВК-Воронеж

Фото: Предоставлено

В Воронеже завершили ремонт на водопроводе на улице Минской. Накануне здесь обнаружили утечку на трубе диаметром 225 мм в районе дома №69Б. В РВК-Воронеж сообщили, что поставили на место порыва свертную муфту.

Работы 14 февраля в час ночи, после заполнения системы в дома жителей микрорайона начали подавать воду.

- Ремонтные мероприятия в котловане глубиной 2,5 метра продолжались до ночи. Была задействована вся необходимая спецтехника – гидромолот, экскаватор, самосвал, автомобиль техпомощи, - сообщили в пресс-службе компании.

По словам рабочих, ремонт затрудняла необходимость вскрывать асфальт. Во вторник на месте разрытия засыпали щебенку, в ближайшее время участок заасфальтируют.