В Воронеже офис неработающего «Роспромбанка» выставили на продажу за 72,3 миллиона рублей

Бизнесмены могут немного подождать, и тогда платить за офис банка придется гораздо меньше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Воронеже объявление о продаже давно закрытого офиса «Роспромбанка» разместили на «Авито». За часть здания площадью 1,6 тысяч квадратных метров предлагают выложить 72,3 миллиона рублей. Если желающих купить офис не найдется до 15 марта, цену снизят до 49 млн. В другой части здания расположена управа Коминтерновского района. Территория возле офиса асфальтирована и благоустроена, рядом с ним есть парковка.

У «Роспромбанка» отозвали лицензию в сентябре 2016 года. У регулятора возникли подозрения, что в этом финансовом учреждении могут «отмывать» деньги, а также не исключали, что они имели шанс оказаться, скажем, у террористических организаций.

Напомним, в Воронеже повторно выставили на продажу отели Ramada Plaza (cейчас он поменял название на Armada Plaza) и «Арт-отеля». Начальная цена аукциона - 877,56 миллиона рублей.