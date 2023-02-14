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НовостиЗвезды14 февраля 2023 8:47

Воронежцев приглашают на концерт ко Дню защитника Отечества

Его можно бесплатно посетить в «Никитинке»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 февраля в отделе абонемента библиотеки имени Никитина пройдет музыкально-поэтическая встреча «Шел солдат…». Концерт посвящен Дню защитника Отечества (23 февраля).

Любители поэзии и гитарной музыки выступят со своим творчеством, воспитывающим патриотизм и уважение к прошлому. Слава героев-защитников навсегда запечатлена в стихах, прозе, песнях.

В программе примут участие воронежские поэты и барды: Петр Савченко, Алексей Новосельцев, Лариса Кистинева, Ольга Костенко, Валентина Животягина, Рудольф Иванов, Елена Косякова, Галина Самсонова, Анатолий Бриц, Тамара Зыкина и другие.

Концерт пройдет в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2, к. 104), вход свободный, 16+