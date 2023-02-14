Коронавирус в Воронежской области на утро 14 февраля: 289 человек заболели, никто не умер

Число госпитализированных больных коронавирусом резко увеличилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снова выросло суточное число заболеваний коронавирусом. На утро вторника, 14 февраля, заразились еще 289 жителей Воронежской области, 38 из них были госпитализированы. Для сравнения, на начало дня 13 февраля заболели 284 человека (разница невелика), а вот в больницы попали всего 9 (в четыре раза меньше). Всего же за время пандемии заразились коронавирусом уже 475 495 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от последствий COVID-19. На утро 13 февраля, напомним, была одна смерть. От коронавируса в Воронежской области на данный момент умерли 8 619 человек.

Еще 213 жителей Воронежской области выздоровели. На утро 13 февраля закрывших ковидный больничный было втрое меньше – 69. Всего за время пандемии с коронавирусом справились 483 976 жителей Воронежской области.