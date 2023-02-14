Приезжий студент лишился в Воронеже 12 тысяч, пытаясь заказать приятный досуг

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

18-летний студент из Саратова приехал в гости к приятелю в Воронеж. Желая хорошо отдохнуть и отметить день студента, молодой человек нашел в интернете сайт, предлагающий организацию досуга по ценам, ниже рыночных. Позвонив по указанному на портале номеру, студент услышал в трубке приятный женский голос и сделал заказ с условием 50-процентной предоплаты. Через короткий срок на телефон юноше снова поступил звонок, и тот же женский голос сообщил ему, что необходимо внести страховой платеж. Клиент, не задумываясь, выполнил и это условие. Но заказ снова не был выполнен, а молодому человеку сообщили по телефону, что платеж не прошел, и счета заблокировались. Для получения услуги необходимо еще раз оплатить заказ.

Таким образом злоумышленник водил клиента за нос, пока тот не перечислил в общей сложности 12 тысяч рублей. Когда потерпевший обратился в полицию, выяснилось, что сайт принадлежит мошеннику.

Вскоре оперативники смогли выявить его создателя. Им оказался 24-летний житель села Знаменка Тамбовской области. Мужчина обладал способностью менять голос, вплоть до женского, и легко обманывал клиентов. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

После того, как с фигурантом провели необходимые следственные действия, его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.