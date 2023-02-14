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НовостиОбщество14 февраля 2023 7:56

В воронежской областной больнице заработал кабинет для бойцов СВО

Там медики проводят диагностику и назначают лечение
Юрий КОЗЛОВ
Участники СВО могут обратиться в областную больницу № 1 как через военкоматы, так и самостоятельно.

Участники СВО могут обратиться в областную больницу № 1 как через военкоматы, так и самостоятельно.

Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В воронежской областной больнице № 1 заработал кабинет, где проводят диспансеризацию бойцов СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

В кабинете медики проводят диагностику, назначают стационарное лечение, при необходимости направляют пациентов к врачам узких профилей. В сложных случаях могут направить бойцов СВО в федеральные медучреждения или провести консультацию со столичными коллегами. Особое внимание уделят вопросам психологического здоровья обращающихся к ним военнослужащих.

Участники СВО могут посетить кабинет как по направлению военкоматов, минуя поликлиники, так и самостоятельно (естественно, предъявив документы, подтверждающие статус участника боевых действий).

Кабинет работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00.