В столкновении иномарки с «Ладой Гранта» в Воронеже пострадали два человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник, 13 февраля, около 18.30 в Воронеже столкнулись «Датсун ДО» и «Лада Гранта». По предварительным данным полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Брусилова со стороны улицы Обручева в направлении улицы Ленинградская, не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, протаранил «Ладу» под управлением 37-летнего жителя Коминтерновского района.

В аварии получили травмы водитель отечественного авто и его 27-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

Инспекторы ДПС определили, что водитель «Датсун» был пьян. При проверке его на алкотестере прибор показал 0,835 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Для выяснения причин и обстоятельств ДТП в полиции организовали проверку.

По данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 132 ДТП, из них в Воронеже – 93. В трех авариях пострадали 4 человека.