Воронежских коммунальщиков научили правильно обрезать деревья

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

К сожалению, в последние годы воронежцы зачастую ужасаются варварской обрезке старых деревьев на улицах Воронежа. Чтобы предупредить ошибки при кронировании, на днях для мастеров и рабочих зеленого хозяйства города провели лекцию преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения ВГЛТУ Сергей Башкутов и мастер художественной обрезки Алексей Шулюпин. Эксперты особенно остановились на обрезке взрослых и старовозрастых деревьев, которые массово высаживались на улицах в 70-е годы, когда шла активная застройка. При этом в 90-е годы в городе практически не проводилось уходных работ, что привело к появлению большого количества опасных, больных и аварийных деревьев.

– Мы стараемся, конечно, сохранить каждое взрослое дерево и для нас важно советоваться с профессионалами по темам омолаживающей обрезки, – отметила руководитель управления экологии Галина Воробьева.

Городские условия негативно влияют на здоровье деревьев, они болеют и быстрее засыхают. По словам экспертов, при правильной обрезке удаляются сухие ветви, улучшается форма дерева и с точки зрения эстетики, и с точки зрения развития кроны.

Кроме того, ученые провели для участников семинара мастер-класс в сквере им. Бунина. Здесь на примере старовозрастной липы эксперты показали пример правильной формовочной обрезки.