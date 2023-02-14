Воронежское УФАС оштрафовало «Дневник.ру» за рекламу лекарств

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежское управление ФАС оштрафовало ООО «Дневник.ру» на 200 000 рублей за нарушение законодательства о рекламе, о котором сообщил гражданин.

Рассмотрев его жалобу, ведомство выяснило, что в разделе «Дети» на сайте размещены баннеры с рекламой медицинских препаратов «Цитровир-3» и «Кагоцел», а также услуг онлайн школы Skysmart.

Это является грубым нарушением закона, запрещающего рекламу в учебниках и учебной литературе, в том числе и в школьных дневниках.

В воронежском УФАС напомнили, что компания «Дневник.ру» уже привлекалась к ответственности в 2019-2022 годах за подобные нарушения, и не раз.

За очередное нарушение закона ООО «Дневник.ру» наказали штрафом в размере 200 000 рублей.