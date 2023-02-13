Воронежский «Буран» обыграл и вторую питерскую команду – на этот раз «Динамо»

Только что Александр Шипилов забросил шайбу, ставшую победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде домашней матча «Бурана» с «Динамо» из Санкт-Петербурга шла равная грубоватая игра. Счет открыл хоккеист гостей Захар Малашкевич, когда команды вроде должны уже быть мыслями в раздевалке – до сирены на перерыв оставалось две секунды – 0:1.

Во второй 20-минутке продолжалась вязкая игра без обилия опасных моментов. С середины матча «Буран» еще поддавил, и в начале 34 минуты в затяжной атаке все-таки поставил жирную точку Павел Макаренко – 1:1. А на 39-й команды пару раз подарили друг другу шайбу. Игроки «Бурана» вышли два в одного, и воронежец Александр Шипилов с подачи Максима Казакова пробил вратаря «Динамо» Дениса Синягина – 2:1. Больше счет не менялся.

«Буран» набрал 30 очков – это была уже третья победа воронежского клуба подряд, для нынешнего провального сезона уникальный результат. «Ураганные» остаются на 25 месте. В следующей игре запас очков будет пополнить крайне трудно. Матч, хоть и будет домашним, но соперник – уж больно грозный. «Югра» из Ханты-Мансийска уверенно возглавляет турнирную таблицу ВХЛ с 74 очками. «Буран» сразится с лидером 15 февраля, игра начнется в 19.00.