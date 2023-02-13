Воронежцы завоевали 13 медалей на всероссийских турнирах по универсальному бою

Воронежские спортсмены шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Фото ЦСП СК региона.

Воронежские спортсмены завоевали 13 медалей, шесть из которых - высшей пробы. Первые места заняли в двух версиях (универсальный бой и универсальный бой «ЛАЙТ») заняли Валерия Мусихина (12 – 13 лет, весовая категория до 28 кг) и Анна Воробьева (12 – 13 лет, до 32 кг). Марина Яндиева (женщины, до 48 кг) и Евгений Шевченко (мужчины, свыше 95 кг) выиграли соревнования в версии универсальный бой «ЛАЙТ».

Марина Яндиева выиграла все встречи досрочно, а в полуфинале одержала верх над мастером спорта международного класса Викторией Смирновой из Костромской области, тем самым обеспечив себе путевку на чемпионат России, который пройдет в Волгограде в начале апреля.

- Задачи выполнены на 90 процентов, ошибки будут учтены в ходе подготовки к чемпионату и первенству России, - оценил выступление наших земляков тренер сборной Воронежской области Владимир Корешков.