Над проспектом Революции в Воронеже не останется проводов

В рамках реконструкции кабельные линии переместятся под землю. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К 1 мая 2023 года в Воронеже с проспекта Революции уберут воздушные линии электропередач и провода волоконно-оптических линий связи. Об этом сегодня, 13 февраля, говорили на планерке в городской администрации. В рамках реконструкции кабельные линии переместятся под землю.

- У нас уже переключено порядка 25 км кабелей. То, что вы сейчас видите на столбах, это все будет сниматься практически одномоментно. К майским праздникам все будем сматывать, - заверил мэр Вадим Кстенин.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в скором времени с проспекта Революции планируют убрать провода контактной троллейбусной сети. Существующие троллейбусы заменят машины на автономном ходу.