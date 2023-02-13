В Воронеже подвели итоги детской военно-патриотической игры

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

13 февраля, в школе № 12 подвели итоги районной военно-патриотической игры «Малый Сатурн», посвященной 80-летию проведения одноименной военной операции в годы Великой Отечественной войны.

Её организаторами выступили управа района, районный отдел образования, Центр развития творчества детей и юношества, районная детская и молодежная организация «Новое поколение», при участии главного библиотекаря библиотеки №1 Наталии Шкляренко.

В игре приняли участие команды из 10 школ Ленинского района. Рабята состязались в знаниях истории проведения наступательной операции «Малый Сатурн». Каждый этап игры включал в себя прохождение командами шести игровых станций и требовал от участников предварительной теоретической подготовки: хронология военной операции, участники, оружие и военная техника, топонимы.

Школьники активно включились в игру, в ходе которой предстояло пройти тематические станции: «Оружие Победы», «Дешифровщик», «Блиц», «Угадай мелодию», «Артналет», «Сапер».

По словам участников, им нужно было показать знания военной истории родного края и выполнить различные практические задания, например, «пройти по минному полю», «укрыться от артналета», «передать шифровку с помощью азбуки Морзе», рассказать об оружии того времени.

Первое место в итоге разделили команды школы № 48 и лицея № 65; второе место школы №№ 12 и 45; третье место школы №№ 13 и 44.