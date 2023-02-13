Воронежские гимнастки заняли второе место на чемпионате ЦФО

Анастасия Шинкаренко, Ангелина Фролова, Анастасия Сальникова, Дарья Корочанская, Надежда Коломойцева, Елизавета Малыгина с тренерами, Фото ЦСП СК Воронежской области.

Сборная Воронежской области по спортивной гимнастике в составе Анастасии Шинкаренко, Ангелины Фроловой, Анастасии Сальниковой, Дарьи Корочанской, Надежды Коломойцевой, Елизаветы Малыгиной заняла второе место на чемпионате Центрального Федерального округа. Таким образом, наши девушки прошли отбор на чемпионат России, который состоится с 6 по 12 марта в Казани.

Спортсменок тренируют - Светлана Бучнева, Марина Тонкушина, Елена Провоторова, Надежда Сезина, Татьяна Денисевич, Светлана Бухтоярова, Сергей Денисевич. Они представляют спортивную школу олимпийского резерва им. Ю.Э. Штукмана и спортивную школу № 17.