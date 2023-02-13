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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:40

За строительством в Воронежской области будут следить дроны

Новшество коснется возведения важных объектов
Алексей СЕРГУНИН

Для надзора за темпами строительства в Воронежской области предлагается использовать беспилотники. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

На сегодня с их помощью можно создавать 3D-копии строительной площадки с получением быстрой информации об актуальном статусе стройки. В 2023-м году планируется цифровизация строительной отрасли в части контроля и надзора за возведением важных объектов. Эта практика предназначена для замены очного выездного обследования строительной площадки на фиксацию квадрокоптером.

В числе прочего использование беспилотников позволит удаленно контролировать ход строительства, следить за объемом выполненных работ на стройке, контролировать положение ограждений строительной площадки, мест установки кранов.