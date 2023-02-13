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НовостиНедвижимость13 февраля 2023 15:22

В 2022 году в Воронежской области ликвидировали 88 свалок

Работы на ул. Землячки в региональном центре завершат до конца 2023 года
Алексей СЕРГУНИН
Свалка в Эртиле растянулась на территории 16,4 га.

Свалка в Эртиле растянулась на территории 16,4 га.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Воронежской области велась активная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Силами операторов и комбинатов благоустройства были ликвидированы 88 свалок в 21 муниципалитете.

Тем временем, удалось приступить к рекультивации несанкционированных свалок на ул. Землячки в Воронеже площадью 6,6 га и в Эртиле, где на территории 16,4 га подрядчик обезвреживает 577 тысяч кубометров отходов. Завершить эти работы планируется до конца текущего года.