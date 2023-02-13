В Воронежской области появится прототип чеченской базы для военных

В числе прочего на базе предусмотрен просторный тренажерный зал. Фото из телеграм-канала правительства Воронежской области.

Сегодня, 13 февраля, губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил Грозный, где познакомился с системой боевой подготовки и бытом бойцов Росгвардии, в том числе тех, кто сейчас выполняет задачи СВО. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

По итогам визита на грозненскую базу ведомства губернатор дал поручение своему Сергею Трухачёву оказать максимальное содействие региональному управлению Росгвардии в реализации подобного проекта в Воронеже с одновременным размещением до 500 бойцов.