Воронежские врачи спасли 5-летнего ребенка, вдохнувшего колпачок от фломастера

Мальчик вдохнул колпачок, когда открывал ртом фломастер. Фото из телеграм-канала департамента здравоохранения региона.

26 января в приемное отделение Воронежской областной детской больницы №2 (ОДКБ №2) поступил пятилетний ребенок с колпачком в дыхательных путях. Об этом информирует телеграм-канал департамента здравоохранения региона.

Мальчик вдохнул его, когда открывал ртом фломастер. Врачи приняли решение о незамедлительном оперативном вмешательстве. Маленького пациента доставили в реанимацию, где специалисты выполнили ригидную трахеобронхоскопию и успешно извлекли инородное тело. В спасении ребенка принимали участие врач-эндоскопист Климов, реаниматолог Древаль, анестезиолог Игнатенко и врач приемного отделения Кораблёв.

Благодаря мастерству, слаженности работы коллектива врачей ОДКБ №2 и уникальному новому эндоскопическому оборудованию удалось в кратчайшие сроки помочь мальчику. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.