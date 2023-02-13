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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:35

В Воронежской области в течение недели будут проверять маршрутки и такси

По вине водителей автобусов в 2023 году восемь человек получили ранения
Алексей СЕРГУНИН
Нарушителей задержат, а компанию-перевозчика оштрафуют.

Нарушителей задержат, а компанию-перевозчика оштрафуют.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 по 19 февраля на дорогах Воронежской области пройдут профилактические проверки городских маршруток и такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По вине водителей автобусов в 2023 году зафиксирован рост ДТП. Уже произошло десять, в которых один человек погиб и девять были ранены. Если же брать в расчет ДТП, которые инициировали водители автобусов, то в восьми случаях пострадали восемь человек.

Инспекторы дорожного движения будут задерживать нарушителей, а компанию-перевозчика - штрафовать. Если же водителей городского транспорта поймают в состоянии утомления, болезни или с признаками опьянения, их отстранят от управления и сообщат об этом руководству.