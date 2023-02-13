Все старые воронежские троллейбусы заменят на новые в ближайшие пять лет

На проспекте революции троллейбусные линии будут убирать ко времени, когда запустят новые машины на автономном ходу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбусы на улицах Воронежа планируют заменить в ближайшие пять лет. Об этом сегодня, 13 февраля, во время планерки в администрации города сообщил мэр Вадим Кстенин.

Для обновления подвижного состава будет найден инвестор, с которым заключат концессионное соглашение. Власти одобрят предложение только в том случае, если увидят в нем самый выгодный вариант для развития этого направления.

Кроме того, что касается проспекта Революции, то тут постепенно троллейбусные линии будут убирать ко времени, когда запустят новые машины на автономном ходу.