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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:21

Все старые воронежские троллейбусы заменят на новые в ближайшие пять лет

Власти выберут самый выгодный вариант для развития этого направления
Алексей СЕРГУНИН
На проспекте революции троллейбусные линии будут убирать ко времени, когда запустят новые машины на автономном ходу.

На проспекте революции троллейбусные линии будут убирать ко времени, когда запустят новые машины на автономном ходу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбусы на улицах Воронежа планируют заменить в ближайшие пять лет. Об этом сегодня, 13 февраля, во время планерки в администрации города сообщил мэр Вадим Кстенин.

Для обновления подвижного состава будет найден инвестор, с которым заключат концессионное соглашение. Власти одобрят предложение только в том случае, если увидят в нем самый выгодный вариант для развития этого направления.

Кроме того, что касается проспекта Революции, то тут постепенно троллейбусные линии будут убирать ко времени, когда запустят новые машины на автономном ходу.