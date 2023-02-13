Воронежский гонщик с фейерверками и рысью намерен выйти из СИЗО

Евгению Васильеву грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежец Евгений Васильев, на прошлой неделе обстрелявший из фейерверков патруль ДПС, попытается выйти из СИЗО. Его адвокат Олег Главатских сообщил, что апелляционная жалоба на меру пресечения уже зарегистрирована. После того, как все участники процесса с ней ознакомятся, ее передадут в вышестоящую инстанцию. Рассматривать должен облсуд.

Напомним, что скандальный инцидент произошел рано утром 6 февраля. «Опасно маневрировавший» автомобиль Toyota Land Cruiser инспекторы ДПС заметили около 4:30 у дома № 46 на улице Плехановской в Воронеже. Они попросили по громкой связи водителя остановиться, но тот проигнорировал полицейских и попытался скрыться, дав по газам. Патруль двинулся за ним. Разгорячившийся мужчина, поняв, что стражи порядка его преследуют, выпустил в их сторону несколько залпов из фейерверка.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на любителя фейерверков и ценителя рыси завели административные протоколы сразу по трем статьям: управление авто в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и отказ повиноваться требованию сотрудника полиции. Кроме того, за покушение на применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ) мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.