В Воронеже на 80-м году жизни умер профессор Алексей Дундуков

Алексей Дундуков. Фото со страницы ВГИИ в VK.

12 февраля на 80-м году жизни скончался профессор кафедры мастерства актера Воронежского государственного института искусств (ВГИИ) Алексей Дундуков. Об этом сообщается на странице вуза в VK.

Алексей Константинович родился 1 ноября 1943 года в Саратове. Он окончил режиссёрский факультет Театрального училища имени Б.В.Щукина в Москве. После получения диплома перебрался в открывшийся в Воронеже Институт искусств. В вузе он стал одним из первых педагогов кафедры мастерства актера, где проработал до 2020 года.

В общей сложности ВГИИ он отдал почти 50 лет своей жизни. За успешное воспитание актерской смены Алексей Константинович неоднократно становился лауреатом театральной премии имени Народного артиста СССР М.И.Царёва.