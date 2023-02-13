Воронежцы признали «Комсомольскую правду» самым популярным федеральным изданием

«Комсомолка» с автографом нынешнего главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики центра изучения общественного мнения выяснили, как сейчас воронежцы относятся к газетам. Как и следовало ожидать, 64 процента участников опросов заявили, что федеральных газет не читают. Очевидно, что это активные потребители информации из интернета.

А среди тех, кто читает газеты, 6 в качестве самой любимой федеральной назвали «Комсомольскую правду», 5 – «Аргументы и факты» и 3 – «Российскую газету».

Равнодушных к региональной прессе поменьше – 52 процента участников опроса. Среди оставшихся 48-ми уверенно лидирует «Мое». Это издание упомянул 21 участник опроса.