Воронежцы почти не вспоминают о ковиде

В Воронеже уровень страха перед коронавирусом ниже (30%), чем в райцентрах (38%) или в селах (37%). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики центра изучения общественного мнения «Квалитас» подвели итоги опроса о коронавирусе в Воронежской области. Опасаются заболеть ковидом 34% опрошенных. Страху в большей степени подвержены женщины (40%), чем мужчины (27%). По мере взросления респондентов уровень страха растет с 17% среди молодежи до 54% среди пожилых людей, а по мере повышения образованности уровень страха, напротив, снижается с 49% среди малообразованных респондентов до 32% среди опрошенных с высшим образованием.

При этом большинство жителей региона уже не боятся заболеть коронавирусом (64%). Не исключено, что многие переболели, поэтому исчез страх перед неизвестностью. Высокий уровень дохода также добавляет смелости (до 79%). В областном центре уровень страха перед коронавирусом ниже (30%), чем в райцентрах (38%) или в воронежских селах (37%).

Большинство жителей Воронежской области вполне доверяют российским вакцинам от коронавируса (58%). Среди мужчин (как правило, скептически настроенных в отношении медицины) доверие даже выше (62%), чем среди женщин (55%). Если среди молодежи доверие не поднимается выше 53%, то среди пожилых людей подскакивает до 63%.

В то же время 36% опрошенных не желают доверять российской вакцине. Женщины (38%) чаще мужчин (34%) пессимистически настроены по поводу прививок. Впрочем, более недоверчивая группа – это молодежь (42%). А самая недоверчивая – неимущее население, которое едва сводит концы с концами (60%).

Большинство жителей Воронежской области поставили себе прививку от коронавируса (59%). В деревнях и селах вакцинировались даже чаще (62%), чем в областном центре (58%). Люди с высшим образованием ставили прививку от ковида чаще (63%), чем респонденты со средним уровнем образования (45%).