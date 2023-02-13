Больше половины жителей Воронежской области считают дороги в нашем регионе хорошими

Больше трети воронежцев считает, что качество городских дорог год от года не меняется. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики института изучения общественного мнения «Квалитас» подвели итоги опроса о качестве дорог в Воронежской области. 53 процента из его участников оценили их состояние как хорошее. Однако совсем ненамного меньше тех, кто считает их плохими (44%).

Среди тех, кто давал положительные оценки дорогам, больше пожилых людей – 58 процентов. Молодежь настроена более скептически, только 45% ей представителей считают наши трассы хорошими.

Также сильно разнится отношение у бедных и богатых. 86 процентов тех, кто могут себе позволить купить машину и дачу, считают дороги приличными. А вот те, кто едва наскребают на питание и квартплату, думают совсем иначе. 55 процентов из них считают дороги плохими, а 39% - хорошими.

54 процента жителей Воронежской области полагают, что в последние годы качество дорог улучшилось. Чем старше участники опроса, тем чаще они с этим соглашались (с 45% среди молодежи до 60% среди людей старше 60 лет). Хорошее материальное положение увеличивало число положительных откликов до 58% (а плохое уменьшало их количество до 49%).

Об ухудшении качества дорог за последние годы говорили 14% участников опроса. Чаще всего на дороги жаловались люди с бедственным материальным положением, которым не хватает денег на еду и квартплату (22%).

В то же время почти треть жителей Воронежской области не заметили особых перемен в качестве дорог за последние год или два (31%). Такой точки зрения чаще всего придерживаются молодые люди (39%).

Улучшению качества автомобильных дорог за последние годы чаще всего радовались жители райцентров (57%), а вот жители столицы Черноземья гораздо реже (49%).

Воронежцы часто не замечали изменений в этой сфере (37%) в отличие от жителей сел, где наблюдались и положительные оценки (57%), и отрицательные (16%).

Одобряют работу чиновников в сфере ремонта и содержания дорог 58% жителей Воронежской области. Лояльных по этому вопросу больше среди пожилых людей до 64%, тогда как среди молодежи гораздо меньше - до 50%. Повышение уровня дохода прибавляет оптимизма в оценке работы чиновников с 42% среди самого бедного населения до 67% среди самого богатого.

Отрицательно оценили работу органов власти в сфере дорожной деятельности 39% жителей Воронежской области. Чем моложе респонденты, тем чаще они были готовы к критике в адрес власти. Но больше всего возмущались участники опроса с бедственным материальным положением (53%).

Наиболее положительно оценивали работу властей в дорожной сфере жители малых городов Воронежской области (60%). Отрицательные оценки чаще других давали жители сел (41%).