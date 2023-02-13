Житель Воронежа прописал в чужой квартире семь иностранцев

Участковые отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу выявили факт незаконной регистрации иностранных граждан в одной из квартир по улице Нестерова. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка установили, что с сентября по декабрь 2022 года 35-летний воронежец, зарегистрированный в данной квартире, но не являющийся ее собственником, за денежное вознаграждение фиктивно ставил выходцев из соседних государств на регистрационный учет.

Проживающая с дочерью по данному адресу владелица помещения от участковых узнала, что сын втайне зарегистрировал в квартире семь иностранцев. В отделе полиции воронежец во всем сознался и пояснил, что вырученные от незаконной деятельности деньги тратил на личные цели.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.