Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 12:17

В Воронеже в честь Дня радио включат подсветку на телебашне

Будет иллюзия радиоволн, расходящихся от передатчиков
Юрий КОЗЛОВ
Праздничная подсветка на телебашне засияет 13 февраля с 20.00.

Праздничная подсветка на телебашне засияет 13 февраля с 20.00.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 13 февраля, с 20.00 до 22.00 на телебашне включат праздничную подсветку. На этот раз она посвящена Дню Радио.

Специалисты воронежского областного радиотелевизионного передающего центра подобрали для подсветки визуальные образы, схожие с радиоволнами, которые расходятся от передатчиков.

- Этот праздник нам очень близок. В Воронежской области мы ведем трансляцию 24 радиостанций. Не так давно мы завершили модернизацию сети вещания «Радио России», где регулярно выходит региональный контент. Теперь радиостанция доступна в FM-диапазоне, - рассказал главный инженер филиала РТРС «Воронежский ОТРПЦ» Александр Хижко.