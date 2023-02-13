Трое воронежцев завоевали зимний Кубок России по легкой атлетике

Константин Халтурин. Фото со страницы департамента спорта Воронежской области в VK.

Из столицы Мордовии воронежцы везут три золотых медали в толкании ядра. Обладателями Кубка страны стали Станислав Кашаев с результатом 8.49 (класс F53), Константин Халтурин - 8.43 (класс F52) и Аида Бронская - 7,75 (класс F46).

- В своей лучшей попытке я показал результат, превышающий норматив МСМК, и установил рекорд России в своём классе в толкании ядра в закрытых помещениях, - рассказал «КП» аннинский спортсмен Константин Халтурин. - Это и лучший результат в моей карьере. Кстати прошлый рекорд был уставлен в 2015 году Станиславом Кашаевым. Тогда он ещё был в том же классе, что и я сейчас.

Кстати, Кашаев в Саранске тоже установил рекорд России в своём классе в толкании ядра в закрытых помещениях, побив свое же прошлогоднее достижение.

Скоро Константин, Станислав и Аида отправятся в Минск, где им с 22 по 25 февраля предстоит участие в открытом Кубке Белоруссии.