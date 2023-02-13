Доверчивый воронежец лишился 840 тысяч рублей

Накануне, 12 февраля, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 47-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина пояснил, что 1 февраля ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сотового оператора, услугами которого пользуется потерпевший. По телефону пояснили, что заканчивается срок действия сим-карты воронежца. Для продления указанного периода потерпевшему предложили сообщить код, который поступил ему в смс-сообщении. Предоставив информацию, мужчина забыл о случившемся разговоре.

Но через некоторое время воронежца насторожило отсутствие смс-уведомлений от мобильного банка, который ранее был подключен. Обратившись в кредитную организацию, потерпевший узнал, что с его расчетного счета были осуществлены два перевода на счета неизвестных ему граждан на общую сумму 840 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано одно мошенничество и пять хищений, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил более миллиона рублей.