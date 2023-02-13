Воронежская область поднялась на 11 место в стране по качеству жизни

Воронежская область по итогам 2022 года оказалась на 11-й строчке рейтинга субъектов РФ по качеству жизни. За год регион поднялся на одну строчку и набрал 61,8 балла из максимально возможных 100 баллов. Результаты исследования опубликованы на сайте РИА Новости.

Исследование проводилось агентством РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка РФ и других открытых источников за 2021−22 годы. При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые были объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В ТОП-3 вошли Москва (82,9), Санкт-Петербург (82,3) и Московская область (78,1). Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная область (31,7), Ингушетия (31,2) и республика Тыва (23,7).