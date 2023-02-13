В Воронеже возобновили торги по продаже Ramada Plaza и «Арт-отеля»

«Арт-отель» ожидает нового владельца. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже возобновились повторные торги по продаже Ramada Plaza и «Арт-отеля». Они являются активами разорившейся воронежской фирмы «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева.

Первые торги признали не состоявшимися, потому что победитель отказался от заключения контракта. Второй участник аукциона в итоге последовал его примеру. А когда эта недешевая недвижимость в центре города снова была выставлена на торги, их заблокировала компания ООО «Евразияхолдинг» из Новой Усмани. Позиция компании заключалась в том, чтобы запретить аукцион до рассмотрения судом заявления об отмене результатов первых торгов. На данный момент новоусманские предприниматели, видимо, по какой-то причине поменяли это свое решение.

Торги пройдут до 14 февраля. Начальная цена отелей – 877,56 миллиона рублей. При этом если победителя аукциона так и не определят, то залоговый кредитор может оставить это имущество за собой в течение месяца.

Отели сейчас находятся в залоге у «Строймаркета», аффилированного с Домостроительным комбинатом.

Между тем, Ramada Plaza за время затянувшегося перехода от одного собственника к другому поменял название на Armada Plaza.